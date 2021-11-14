富邦悍將14日原訂由羅力先發，但他突然感冒改由優瑪頂替登板，投手教練布魯斯直言，投手輪值會有很大調整，羅力先發延至下周，新洋投迪倫、游霆崴、郭俊麟及范玉禹都是先發人選，其中郭俊麟確定在17日先發面對統一獅。

扣除今天，富邦本季還剩最後5場例行賽，布魯斯表示，今天因感冒臨時跳過1次先發的羅力下一周還是會出賽，但必須視他的身體狀況決定投哪一場，至於郭俊麟則確定會在17日先發面對獅隊。

郭俊麟去年動了右手肘韌帶置換手術，直到9日才迎來中職一軍初登板，首戰他用48球投2.2局、失1分，投出5次三振、1保送，被敲3支安打。

對於郭俊麟的第2場一軍出賽，布魯斯希望他不要太在意用球數，能夠盡情享受比賽，「用球應會比前一場多，但不會拘泥於他的用球數，不希望他因用球數分心、而是希望他專注在場上，我們會觀察他在場上臨場的執行力，來監控他的用球量。」

郭俊麟也表示，教練叫我不要太在意用球數，如果太在意球數，可能沒辦法依照自己原本的投球節奏去投球，「就照自己原本的投球節奏去丟，專心在面對每個打者就好。」他也透露，現在自己投完後身體狀況都很正常，也不會有怕怕的感覺。