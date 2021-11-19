統一獅隊18日雖以3比4不敵富邦悍將，但靠著味全龍擊敗中信兄弟，以隊史第3度非自力封王奪下第15座季冠軍，相關優惠活動也陸續推出；而獅隊確定連2年挺進台灣大賽，主場首戰確定會在澄清湖。

獅隊昨天確定奪下總冠軍賽門票，連2年與兄弟爭冠，不過目前全年戰績戰況仍然膠著，目前獅隊以0.5場勝差領先兄弟，獅隊剩餘2場賽事、兄弟還有3場，下半季例行賽最後3天仍是場場關鍵。

昨天確定封王後，獅隊領隊蘇泰安表示，不論獅隊是否取得台灣大賽主場優勢，主場首戰都會在澄清湖登場；台灣大賽將從27日起開打，全年度第1球隊將取得1、2、6、7場主場。

獅隊今天也公布相關企業優惠活動，7-ELEVEN門市自11月26日起至11月28日止連續三天推出CITY全系列、大亨堡、現蒸地瓜、包子以及統一飲料、麵包、泡麵、冰品等超過300項指定商品同類別任選第二5折優惠活動。

集團夥伴21世紀炸雞，也推出第二件5折系列，香草烤半雞兩件只要338元、香草烤雞腿兩隻只要150元，30元指定飲品買一送一，共同歡慶統一獅下半季冠軍，大夥一同大口吃雞、大口暢飲。

此外，各合作夥伴也同步推出一系列優惠內容，兆豐銀行、輝葉按摩椅、焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO、犀牛盾防摔手機殼也推出限定優惠活動，相關活動內容請上統一獅官方粉絲團查看。