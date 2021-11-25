2021年黑豹旗25日展開8強賽，上午首戰麥寮高中靠著李智鈞後援3.2局僅失1分非自責分，以3比2險勝陽明高中，隊史首度闖進4強，麥寮總教練楊博超給予肯定，「智鈞不會因為壓力丟不進，反而更敢丟，表現的很好。」

麥寮此役推出一年級的辜茂碩先發，但他因為壓力導致手臂緊繃，教練在4局下1出局、球隊還3比0領先時，投出保送後就決定將他換下，換上第2任投手李智鈞，雖然該局讓陽明靠著失誤追回2分，但李智鈞成功守住1分領先，最終率隊拿下首張4強門票。

楊博超表示，辜茂碩從第2局起手很明顯抬不起來，導致球路偏高，「能贏的重點還是智鈞下場有擋住，他有頂住壓力，相信經過這場比賽，學生的抗壓應該都有進步。」

李智鈞則說：「上場時很緊張，加上隊友又出現失誤，但我還是相信隊友，很開心能夠打進4強，因為為了這次比賽大家準備了很久。」高中畢業後他決定繼續升學，先到大學磨練，李智鈞透露，自己最欣賞的是統一獅隊投手潘威倫，「喜歡他在場上的沈穩表現。」

挺進4強已寫下隊史新猷，接下來麥寮將繼續挑戰改寫隊史最佳成績，將碰上穀保家商與白河商工之戰的勝方，楊博超說：「從一開始外界的不看好，到現在走到4強，明顯看出球員間凝聚力有增加，相信凝聚力佳、守備幫忙，大家想贏的心一致，就不會差太多，就算不被看好也不代表沒有能力打進去。」