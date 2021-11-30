雲林縣消防局於6點31分獲報麥寮高中勤學樓3樓1間教室起火，台西麥寮北五分隊6 點40分抵達，6 點52分撲滅火勢。（雲林縣消防局提供）

雲林縣消防局於6點31分獲報麥寮高中勤學樓3樓1間教室起火，台西麥寮北五分隊6 點40分抵達，6 點52分撲滅火勢。（雲林縣消防局提供）

雲林縣立麥寮高中一間普通教室今（30日）早上6點半忽然冒煙起火燃燒，火勢從角落的書架延燒到天花板，雲林縣消防局台西麥寮北五分隊派出5車10人前往搶救，很快就撲滅火源，無人員受傷。

消防局於6點31分獲報麥寮高中勤學樓3樓1間教室起火，台西麥寮北五分隊6 點40分抵達，6 點52分撲滅火勢。

消防隊員抵達時教室的角落起火燃燒，延燒到天花板，燃燒面積約10平方公尺左右，火警發生時無人員在教室內，所以沒有人員受傷。

校方表示，火勢燒掉部分書籍和書架，將安排學生到其他教室上課。