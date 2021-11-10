World Gym日前以經營環境嚴峻為由，片面停止提供毛巾引發會員怒火。（本報資料照片）

全台超過100據點的健身俱樂部龍頭World Gym自11月2日公告停止提供毛巾服務，引發毛巾之亂。業者今日表示，聽到許多會員的聲音以及主管機關的建議，經過內部評估，宣布11月13日起原有提供毛巾服務之分店，恢復毛巾服務。

World Gym強調，提供優質運動環境，傾聽會員需求，一直是World Gym努力的方向！這段時間，影響會員使用權益，也讓主管機關主動關心、處理申訴，World Gym深感抱歉。但也因為會員的意見回饋，讓World Gym決定，恢復毛巾提供、維持我們的服務特色。

World Gym表示，這段時間，受到影響的有效會籍會員，World Gym將免費提供1次InBody身體數值檢測，並可至分店櫃檯，領取升級全台運動之通行證，使用區間為2021年12月1日起至2021年12月31日止。若已辦理會籍終止，可至全台任一分店，辦理會籍回復且無需收取任何費用。