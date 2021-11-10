儘管聯準會已宣布縮減購債，並有意在明年年底升息，但高居不下的通貨膨脹數據仍引發市場擔憂，對此，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周二再出面喊話，強調美國的通貨膨脹不會延續到2022年之後，聯準會將採取必要行動，避免1970年代物價飆升的狀況重演。

綜合外媒報導，葉倫認為，隨著新冠肺炎疫情的消退，將讓更多人重返工作崗位，消費者需求也會回到正常模式，這將緩解薪資與物價的壓力，「我認為價格上漲的狀況會逐漸趨於平穩，且隨著疫情的消退，我們將回到接近正常的2% 的通膨率。」

儘管外界擔心美國出現1970年代的停滯性通膨狀況，但葉倫說：「當時人們認為政府不會終結這件事，才導致狀況持續惡化，但現在這種情況還沒有發生，聯準會也不允許這種情況發生。」

停滯性通膨主要是指1970年代，美國財政與貿易赤字擴大，加上時任總統尼克森宣布暫停美元兌換，導致全球對美元失去信心，導致美元出現暴跌，此後又發生石油危機造成油價飆漲，進而推高物價，且當時美國仍維持寬鬆貨幣政策，因此在經濟成長放緩的同時，物價卻持續飆漲。

美國勞工部預計本周公布10月消費者物價指數（CPI），市場預期在勞動力市場仍緊繃且全球供應鏈混亂未解的狀況下，數據仍會高於預期，此前，美國9月CPI數據為月增 0.4％、年增5.4%，高於8月的月增0.3%與年增5.3%，同時9月的年增幅也是2008年以來最大。