混打高端副作用"不得而知" 民眾轟:玩命!當我白老鼠

中央流行疫情指揮中心日前宣布，打高端疫苗者若有緊急出國需求，可加打2劑國際認證疫苗，不過外界擔心，是否會有抗體過高的疑慮，或產生其他副作用？指揮中心發言人莊人祥則以「不得而知」四字回應。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，結果顯示，大部分民眾都認為這太離譜了。

對於接種高端疫苗的國人，為了出國變成「4劑戰士」，是否會有抗體過高或其他副作用產生？莊人祥15日回應，是否4劑抗體濃度會造成所謂的其他副作用這不得而知，不過確實混打疫苗過後的副作用如發燒、頭痛等狀況機率較高，大概在2天內可以緩解。

莊人祥強調，不是所有打過高端的人，都要再去接種其他疫苗，而是有出國需求、且是要入境美國這種要求完整接種的國家才需要，只要至各地衛生局指定的醫療院所，提出要去美國的機票跟旅行文件等證明，經醫師審視即可以接種，不需要經過中央同意。

對此，《中天新聞》也派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾，打高端若要出國「需補打2劑」，指揮中心說「副作用不得而知」，你覺得？並提供5個選項讓民眾選擇：

1.什麼啦！萬一出事不關政府的事？

2.賭一把！我先去擲筊問會不會出事

3.太離譜！亂花納稅錢還當我白老鼠

4.我願意！挺高端「重打」94愛台灣

5.我怕爆！打4劑疫苗誰受得了啦！

結果顯示，有20位受訪民眾參與這個投票，有1人選擇選項1，沒有人選擇選項2，12人選擇選項3，3人選擇選項4，4人選擇選項5。