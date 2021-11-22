店員遭刺亡! 民眾:上頭版後政府官員才會下去壓

桃園市龜山區一名蔡姓超商店員21日凌晨4時許規勸一名蔣姓男子進入店裡要戴口罩，未料蔣男心生不滿，持刀猛刺蔡姓店員左胸3刀，蔡姓店員被緊急送醫仍傷重不治。對此，萊爾富超商22日開出第一槍，宣布將不再強制進行宣導與提醒戴口罩。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，不少民眾認為，政府不管管嗎？

《中天新聞》22日派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾，店員勸戴口罩遭刺死，超商宣布「不強制規勸戴口罩」，你覺得？並給出5個選項讓民眾選擇：

1.贊成啦！店員保命要緊

2.搞什麼！政府不管管嗎？

3.我就問！政府不是說治安好棒棒

4.防疫第一！我拚命也要當正義狂人

5.免戴啦！阿中都脫口罩唱歌喝酒了

結果顯示，有20位受訪民眾參與這個投票，有8人選擇選項1，8人選擇選項2，2人選擇選項3，2人選擇選項4。

一名剛好在超商工作的受訪民眾表示，「總部有發新聞來，作為店員蠻驚恐的呀現在，現在上班都會蠻驚恐的」。其他受訪民眾則表示，「店員自己人生安全最重要」、「保命比較重要，自己的命先保護好」、「人命還是最重要的，就是不要因小失大，還是應該要管一下，政府還是要去管」、「近期發生這麼頻繁，那要怎樣去降低，就是說讓這樣的事情能夠減少」。