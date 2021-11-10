逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠

摩爾投顧分析師張志誠表示，美股漲多休息，大盤10日也陷入震盪，終場小漲18點，收在17559點。貨櫃三雄第三季財報優於第二季，表現雖不意外，但股價卻在7～10月間經歷大幅回落，果然在基本面重獲確認後，再度吸引市場目光，啟動反彈行情。

中華民國輪船商業同業公會9日舉行會員大會，長榮、陽明、萬海的經營層皆盛情與會，對於明年海運的景氣一致看旺。針對美國西岸港口塞港問題，從原本缺櫃、缺艙、缺工、缺車等四缺問題，演變成因堆積太多貨櫃導致作業困難，美西線航班準確率下降，進而影響船舶周轉率，業者預料明年首季仍難解決。

貨櫃逾期堆放產生的新徵費用15日開始計算，航商預計將把加收的滯留費轉嫁給貨主，恐造成運費進一步提高，加上明年6月底美國西岸碼頭工人工會將與資方展開新一輪合約的談判，這也將成為航商成本與運費增加的隱憂。

個股方面，本周納入投資組合的耀登，股價10日漲停挑戰年線。