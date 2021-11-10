央視今天（10日）報導，作為大陸空軍構建無人作戰體系的重要裝備，無偵-7飛機在今年中國珠海航展上首次亮相後，一直備受關注。在慶祝大陸空軍成立72週年前夕，無偵-7已全面投入實戰化訓練。

據報導，在近日開展的一次多機型演練中，無偵-7按照命令起飛後，充分發揮高空長航時等能力優勢，迅速規劃偵察陣位，設置偵察航向，綜合戰場態勢快速捕獲目標蹤跡。隨後，無偵-7將獲取的各類信息上傳至指揮所，為空中待戰機群展開突防突擊提供有力支撐。

報導稱，無偵-7作為大陸空軍新型無人作戰裝備，深度融入實戰化訓練體系，充分展現了大陸空軍先進作戰手段，並在加快提升體系作戰能力方面取得明顯進展。

報導指出，近年來，殲-20、運-20、空警-500、紅-9B等一大批新型陸製主戰裝備陸續投入實戰化訓練，空軍戰略預警、空中打擊、防空反導、信息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力不斷提升。大陸空軍正歷史性地跨入戰略空軍門檻，向全面建成世界一流空軍的目標加速。