高齡85歲的指揮大師殷巴爾（左），風塵僕僕搭飛機來台，完成隔離出關後便開始緊鑼密鼓的排練與音樂會行程。（鄧博仁攝）

指揮大師殷巴爾（左）與鋼琴家陳毓襄（右），兩人是首次同台演出。（鄧博仁攝）

疫情間一年多來，享譽國際的台灣鋼琴家陳毓襄，馬不停蹄地彈著鋼琴協奏曲音樂會，除了代打，也有受邀演出，短短一年，彈了九首鋼琴協奏曲曲目，這次要首次和指揮大師殷巴爾合作，演奏她從未演過的拉威爾《G大調鋼琴協奏曲》，樂團由台北市立交響樂團擔任。

陳毓襄表示，殷巴爾雖然高齡85歲，但面對音樂毫不馬虎要求絕對的精準，排練時間也很長，卻總是保持精神奕奕，「他是會花長時間和獨奏家一起練琴的指揮家，跟我分享很多老故事，其他鋼琴大師的演奏內涵，全身心地投入音樂，和我的恩師波哥雷里奇很像。」

殷巴爾雕琢獨奏家的演奏內涵，慢工出細活，陳毓襄表示，殷巴爾帶領樂團也同樣仔細，甚至會陪著團員慢練，「有個段落我和樂團重複練習了20次，因為管樂聲部樂段，必須做到完全準時出現，這種要求完全按照拍子的態度是正確的，他可做到指揮棒落下，音樂就準確出現，讓獨奏家很安心。」

陳毓襄表示，殷巴爾把每位樂團團員都當作獨奏家，個別要求高，合奏的要求也高，「有時需要重練20次、40次，直到正確為止，這樣的鍛鍊方式，樂譜上任何一個音符都不會被錯放，都能準確達到作曲家所寫的內容。」

過去彈多了柴可夫斯基、拉赫曼尼諾夫、貝多芬、布拉姆斯等廣受觀眾喜愛的熱門鋼琴協奏曲，陳毓襄說，這次特別為觀眾選擇她未曾演奏的《G大調鋼琴協奏曲》，「這首作品是拉威爾受美國爵士樂影響而寫的作品，有很豐富的聲響，同一個樂章裡可以聽見西班牙巴斯克舞曲、吉普賽旋律、爵士樂，融合得很好。」

與大師同台，陳毓襄十分有體會，她表示，殷巴爾一直為大家鍛鍊「勇氣」，「作為一名音樂家，面對舞台生涯，最重要的是勇氣，樂團裡的獨奏者必須帶著勇氣，音樂的時間點到了，要毫不猶豫地演奏，獨奏家也需要勇氣， 要非常專注，不能分神，不受干擾，帶著勇氣和毅力前進。」音樂會將於11月12日在國家音樂廳、14日在苗北藝文中心演藝廳登場。