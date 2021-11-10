谷歌上訴遭歐盟法院駁回 仍須支付天價反壟斷罰款 20:592021/11/10 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟普通法院10日駁回谷歌對於歐盟反壟斷裁決的上訴挑戰，而這意味著：後者仍須面對28億美元的高額罰款。歐盟主管機關2017年裁定谷歌線上購物比價服務違反市場競爭，並對其開罰28億美元。 前陽明大學醫院院長唐高駿遭控貪汙 獲判無罪確定 朱立倫會見歐盟經貿辦事處代表 肯定歐盟反萊劑為民眾食安把關 #谷歌 #上訴 #駁回 #反壟斷 #罰款 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國小家長會爆不倫 高雄2寶爸帶3寶媽衝摩鐵 15:352021/11/10 社會 人妻「同學會解放」戀上老同學成慾女 夫見鹹濕對話心死 08:092021/11/10 社會 許宗力投關鍵同意票 黃瑞華接台南高分院院長 04:102021/11/10 焦點要聞 AZ效期爭議說不清 難道是心虛 04:102021/11/09 生活新聞 《國際產業》科技反壟斷監管 歐盟執委會估將攬大權 11:082021/11/09 財經 宜蘭女童遭保母痛毆、逼喝地上尿成水腦症 悲慘現況曝光 09:312021/11/09 社會 林口非法資收場被爆有「上億」漂流木 業者曝木頭真實價格與來歷 11:582021/11/10 社會 鳳凰網風向》我在歐洲用不起暖氣，提醒中國幾大能源陷阱（紀雲） 09:222021/11/09 海納百川 對抗蘋果 谷歌、臉書轉型高下立判 04:102021/11/10 時論廣場 社會9點檔》男勒斃女友焚屍 15天後再隨機殺害問路女子 20:302021/11/10 社會 銀樓老闆偷吃嫩小三產子 老闆娘怒搬光珠寶轉移北市千萬房產還告贏 12:052021/11/08 社會 財經熱門新聞 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 元宇宙快被大戶榨乾 下波主流浮現：這6檔等人抬轎 - 財經 不只塞港危機 美聖誕節難過 專家急勸1件事：否則會很慘 - 財經 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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