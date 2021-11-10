Second U.S. Aircraft Carrier Missile Target Spotted in Chinese Desert



Satellite image: @Maxarhttps://t.co/Ggs28Qc3T4 pic.twitter.com/f6q34biXXy — USNI News (@USNINews) November 10, 2021

「美國海軍學會新聞網」（USNI）9日報導，中國大陸於塔克拉瑪干沙漠打造狀似美軍航空母艦的標靶，好處包括能全程保持對飛彈空域的監控，且碎片不會被他國趁機打撈，讓其反艦彈道飛彈的機敏資訊不易外洩。

USNI指出，中國大陸將標靶設於國內偏遠沙漠地區，代表自飛彈發射、飛行到命中目標，全程都在其境內進行，讓中國大陸官方能有效掌控相關空域；另外，不在海上進行測試，也可以確保測試產生的各種碎片，不會被周圍伺機而動的他國勢力取走。這兩項優勢將使外界不易蒐集該武器測試的資料，更難找出因應威脅的方法。

USNI先前報導，根據馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）提供的衛星影像，中國大陸已於塔克拉瑪干沙漠打造全尺寸的美國航艦標靶，另還有2個神盾驅逐艦標靶；9日再指出，於距離前述標靶約300英里（約482.8公里）外，又發現另一個航艦形狀的標靶，但尺寸減半，長度僅173公尺，約為尼米茲級（Nimitz-class）332.8公尺的一半，似乎固定在地面，配有明顯的艦島，且可能裝有更大型的雷達反射器。

USNI指出，「中國航天科工集團」（CASIC）先前才在珠海航展展出「陸上體系化綜合電子藍軍系統」的小型模型，外型與近期發現的標靶十分類似；目前還不清楚標靶數量是否會繼續增加，但USNI認為，中國大陸官方對此投注如此心血，顯示其反艦彈道飛彈計畫仍在持續擴大。