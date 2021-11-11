美國白宮10日表示，5至11歲兒童新冠肺炎疫苗開打首周（至9日止），估計有90萬名兒童接種疫苗。

美國疾病管制預防中（CDC）11月2日批准為5至11歲兒童接種輝瑞（Pfizer）疫苗，部分地區次日便開始為兒童施打。5至11歲兒童施打的是低劑量疫苗，劑量約是青少年與成人的三分之一。

5至11歲兒童首周疫苗接種情況，與12至15歲青少年的首周接種數據一致。美國兒科學會分析聯邦數據顯示，12至15歲青少年5月開始施打疫苗，開打首周約有90萬人接種。