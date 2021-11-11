中磊(5388)第三季單季、累計營收雙創歷史新高，惟累計前三季每股賺1.95元，則相較去年同期衰退，法人認為，主要是因今年網通業普遍受到缺料衝擊，儘管訂單能見度高，但卻無法滿足客戶需求。

中磊第三季單季營收達111億元，季增加11%，亦較去年同期成長17%，創下歷史新高。第三季營業利益達2.34億元，較第二季營業利益1.94億元，成長逾21%。單季歸屬母公司稅後淨利達1.83億元，季增逾11%，單季每股稅後盈餘EPS為0.73元。

在累計營運方面，中磊2021年前三季累計營收總額達307.02億元，年成長率達20%，創下歷史新高。累計前三季營業利益為6.03億元，累計稅前淨利為5.89億元，歸屬母公司稅後淨為4.88億元，前三季每股稅後盈餘EPS為1.95元，相較去年同期每股賺2.44元則呈現衰退、幅度約2成。

今年產業持續受到晶圓緊張，導致主晶片交貨周期延長，衝擊網通產業儘管訂單無虞，但仍無法滿足客戶需求，業界認為，該狀況空會延續到今年第一季，至明年第二季，缺料問題有機會獲得改善。

中磊表示，後疫情時代的全新生活型態來臨，資訊傳輸需求暴增，居家辦公、視訊教學、高畫質影音串流、智慧穿戴暨遠端監控、以及元宇宙帶動的產業變革等，大舉推升全球寬頻設備升級潮，市場需求強勁。

中磊看好在光纖接取設備、WiFi 6/6E無線產品、DOCSIS 3.x Cable產品、5G相關設備、智慧物聯網及數位機上盒等新興應用持續發酵下，樂觀看待2022年，營運動能成長可期。