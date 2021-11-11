谷歌在針對一項24.2億歐元(約28億美元)罰款的反壟斷裁決所提出的上訴案中，周三以敗訴收場。此亦為歐盟反壟斷事務專員維斯塔格(Margrethe Vestager)在規範該科技巨擘的三項法院裁決中，獲得的首場勝利。

由於谷歌在購物比價服務中，偏向自家購物服務，維斯塔格在2017年對谷歌提處鉅額罰款，為歐洲的業者爭取公平競爭環境。

該購物比價案也是歐盟在過去十多年總計開出82.5億歐元的三項罰款中的第一項。

反壟斷專家表示，谷歌可能也會在其他兩個上訴案中遭遇失敗。這兩項案件分別涉及安卓(Android)作業系統和AdSense廣告服務，而在AdSense案中，歐盟的證據和立場更為充分。

法院在最新裁決中支持了歐盟的立場，也可能強化維斯塔格對亞馬遜、蘋果和臉書的調查。

法庭指出，谷歌濫用其主導地位，谷歌偏袒自己的比較購物服務，而不是採取競爭性比較購物服務，總法院基本上不予以理會谷歌對歐盟罰款所採取的上訴行動。

法院表示，歐盟執委會正確地認定谷歌的做法損害了競爭，法院並駁斥了谷歌的說法，即購物平台的存在表明了存在強大的競爭性。

谷歌說，將對裁決進行審視，並表示已遵守歐盟法規，確保了讓競爭對手擁有公平競爭環境。

歐盟對該裁決表示歡迎，稱為市場提供法律上的透明度。