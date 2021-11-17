台東縣政府舉辦「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會今年最終場，將於20日在台東市民權里日式建築文化園區登場，邀請到音樂教父黃大煒等實力唱將前來「灌醉」台東，帶給民眾別具特色的「Pub英雄會」，邀請大家一起在音樂中微醺。

熟悉的旋律響起，一聽就想起90年代的種種，台東縣政府「那年，我們一起聽的歌」老歌演唱會今年最終場，將於20日晚間以「Pub英雄會」為主題，在台東市民權里日式建築文化園區登場。

台東縣政府文化處表示，20日晚的演唱會以一曲「你把我灌醉」家喻戶曉的音樂教父黃大煒，及傅薇、杜力、林曉培等不同年齡層的創作歌手，將帶來爵士樂、靈魂樂及搖滾樂等不同曲風的精采演出，更特別設計舞台燈光隨著演出者的音樂曲目跳動，讓民眾彷彿置身Live House中，帶給民眾一個別具特色的「Pub英雄會」。

文化處指出，今年是充滿波折的1年，很開心每場都可以看見不少熟悉的面孔，鐵粉總是付諸行動到場支持，非常慶幸在今年的最後1場能邀請到音樂教父黃大煒為台東的鄉親開唱，還特地帶了專屬樂團下來，就是為了呈現最完美的演出。

當天的老歌演唱會除了有精采的歌手演出外，更增加了「巷口柑仔店」打卡背板，讓民眾在這日新月異的科技時代，一起重溫兒時記憶那單純美好的小幸福。

文化處指出，為配合中央疫情指揮中心防疫政策，參與民眾須全程配戴口罩、填寫實名制表單、測量體溫，入場時間為17：00，現場也備有酒精供民眾使用，活動詳情請上Facebook粉絲專頁「那年，我們一起聽的歌」。