由於供應面不穩定，加上大宗物資飆漲，日本10月PPI(生產者物價指數)漲至4年以來新高。

伊藤忠經濟研究所認為，生產成本增加絕對不利於企業獲利，但景氣若能持續復甦，企業可能會選擇一個時間，將多出的成本轉嫁出去。

根據日本官方11日的經濟數據，10月PPI較2020年同期飆升8%，超過市場預估值7%，也比9月的6.4%還要高。同時，10月是1981年元月製編這個指數以來，增幅最大的一個月。

其中，燃料年漲44.5%，木材價格更是漲57%。

在以日圓為計價基礎的躉售進口價格上，10月年增38%打破新高紀錄，也超過9月經修正後的32.2%。這表示近期日圓走貶，推升日企已居高不下的進料成本。

除了日本，能耗雙控的中國大陸也受到大宗物資上漲的壓力，10月PPI甚至創下26年新高，壓縮廠商獲利外，通膨可能也會藉此更加乖張。

而在美國，10月份CPI(消費者物價指數)創31年新高，因為當地汽油與食品漲價所至。現在有聲音傳出，通膨問題恐怕會一直延燒至2022年。