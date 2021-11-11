賓士汽車母公司戴姆勒集團(Daimler AG)周三說，旗下退休信託將出售法國合作夥伴雷諾(Renault)的持股，解除交叉持股，但補充表示，雙方的產業合作未受影響。

在周三收盤後，該退休信託將加速對機構投資人以詢價圈購方式，出售雷諾的920萬股普通股。這些股票估占雷諾股本3.1%，以及約5%投票權。

雷諾周三收漲1.9%，報34.3歐元，戴姆勒持股價值估計為3.16億歐元(約3.65億美元)，但大宗銷售的價格通常會較正常交易價格有所折扣。

此亦表示，10年來賓士、雷諾和日產的交叉持股關係宣告結束。

戴姆勒在2016年將其3.1%的雷諾日產持股轉讓給旗下的退休信託。2021年初，雷諾和日產都分別各自出售了在戴姆勒持有的1.5%股份，套現以協助克服財務困難。

在目前三方合作關係中，戴姆勒與日產在墨西哥經營著一家工廠，同時與雷諾在多用途車Kangoo和Citan上進行合作，戴姆勒也一直在探索與雷諾合作開發至少一款大型貨車的可能。