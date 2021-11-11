亞系外資針對股后信驊(5274)出具最新研究報告，看好信驊在BMC領域長線成長實力，將信驊目標價由2350元調升到3000元、維持買進評等，不僅如此，信驊2022年、2023年每股獲利更有上看逾60元的實力。

信驊第三季營收未達先前亞系外資所預估的，主要部分BMC(伺服器遠端管理晶片)出貨會落在第四季，亞系外資表示，信驊第四季出貨量季增加上看5%、營收季增達10%。

亞系外資表示，在CSP(雲服務提供商)強勁的資本支出計劃推動下，看好信驊2021年2023年營收複合年成長率達31%，信驊的優勢包括，首先，信驊在雲端服務業享有高市佔率，再者，在英特爾Eagle Stream CPU的推動下，第二季價格上漲了5~10%，明年第二季起將開始加快採用率，此外，未來兩年，基於更高級節點的升級版BMC AST 2700設計優勢，將帶動ASP的上漲，有鑑於眾多正向因素，將信驊目標價由2350元調升到3000元、維持買進評等，不僅如此，受惠全球雲數據中心的擴建，不斷增加的雲服務器資本支出將持續，信驊2022年、2023年每股獲利更有上看逾60元的實力。