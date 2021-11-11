證交所指出，商億-KY（8482）重要子公司杭州樺桐家私集團公司，於今（110）年5月26日召開董事會通過選舉公司法定代表人（董事長及經理）案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」相關規定，惟該公司未發布重大訊息，已違反上述處理程序規定，故處以3萬元違約金。