商億-KY違反重訊規定 證交所開罰3萬元 12:392021/11/11 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，商億-KY（8482）重要子公司杭州樺桐家私集團公司，於今（110）年5月26日召開董事會通過選舉公司法定代表人（董事長及經理）案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」相關規定，惟該公司未發布重大訊息，已違反上述處理程序規定，故處以3萬元違約金。 擁億元木頭非法資收場 勒令月底清空 證交所與券商負責人座談 報名至11／26 #商億-KY #證交所 #公司 #違反重訊 #開罰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商品製造地不符 公平會認定網家、璟䅞違法 11:502021/11/11 財經 翁騎電動車酒駕 耍賴咬斷所長拇指 04:102021/11/11 社會新聞 恒大驚險兌付三筆美元債逾期利息 再次避過債務違約 10:092021/11/11 財經 瑪莎拉蒂3惡煞「非現行犯」 市議員開轟：刷新三觀 10:362021/11/11 政治 竹市專案稽查被開罰 外送員抗議遭歧視 04:102021/11/11 地方新聞 無罩K歌暢飲影片瘋傳 陳時中：非三級警戒期間 04:102021/11/11 生活新聞 網購賣家為何不公開價格 內行揭「私訊報價」4原因 00:512021/11/11 生活 瑪莎拉蒂惡小開再爆黑底 高二無照闖攔檢站遭罰 富爸寵兒興訟遭打臉 09:292021/11/11 社會 陸港股開盤連袂走跌 10:192021/11/11 財經 港媒點名大陸7房企 財務不達標 04:102021/11/11 產業財經 股務不得收回自辦！光洋科董事長王炯棻籲應將違法召集公告下架 09:492021/11/11 財經 財經熱門新聞 50歲夫妻年收百萬卻沒房住 真相曝光網怒了：過太爽 - 財經 全球兩大強權快炸鍋 謝金河曝1失控數字殺美股 台股逃不掉 - 財經 英特爾客戶倒戈！AMD肥單拿滿 台積電2大製程神助攻 - 財經 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 台積電驚見2位數衰退 專家洩1危險訊號又GG了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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