脫罩嗨唱喝酒影片瘋傳！ 陳時中澄清強調「日期錯置」：再傳會讓法制組處理

衛福部長陳時中昨被流出影片，內容是他赴私人聚會時未戴口罩，與民間友人歡唱、敬酒，遭外界批觀感不佳。今天他親自出面澄清，強調該影片是在去年6月15日拍攝，當時國內正開始解封，對於有心人士刻意將日期錯置為三級警戒鄭重警告，這已經算是假新聞，再繼續傳下去不排除送法制組處理。

陳時中今於疫情記者會中澄清，強調外界昨天開始盛傳自己曾在三級警戒時飲酒唱歌，但事實上是在去年6月15日，國內在去年6月7日時剛滿連56天零確診，算是剛開始解封，對於這樣日期的錯置，希望不要再發生。

陳時中強調，每次參加私人行程或是公開行程，幾乎一到場都是經由主持人介紹，接著開始致詞，在來就是被要求唱歌，這些我大概都沒有拒絕，一部分是因為氣氛的關係，同時也自娛娛人，但都遵守防疫規定。

陳時中也還原，當天與會的除邀約他的朋友外，其他都是第一次見面，基本上都是禮貌上大家講個話，當時因為連續65天零確診，很多人想向我加油打氣，至於地點不是在萬華，也不是外傳的招待所，只是一般的餐廳。

至於另一段在瘋傳的影片還被拍到抽菸，陳時中也說，大家都知道我有抽菸，但那天是不是真的有抽菸，我實在記不起來，但確實抽菸的壞習慣要改，但也改很久都改不掉。

陳時中說，他沒有證據去說這樣的爆料是政治鬥爭，但依稀有這樣的感覺，至於有議員批評違反公務人員相關準則，他則強調與會的都不是與他利益相關人士，沒有利害關係，沒有接受政風調查的必要。

陳時中再次強調，若經我方澄清後仍然有不實資訊轉傳，要繼續來錯置，我們當然也會請法制組處理。