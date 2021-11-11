日盛投信11日表示，今年以來A股市場處3300-3700點間大箱型整理，短期窄幅震盪，呈現階段性和結構性機會特性。先前中國市場因「類滯脹」擔憂，對指數帶來壓抑，而在美聯儲Taper落定，流動性穩健寬鬆，對市場仍持中性偏積極看法，A股結構性機會仍存，估值消化的藍籌和高景氣度的新能源仍是資金關注的焦點，建議短線拉回可視為中長線布局陸股時機。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，2021年前三季度A股盈利維持高增長，全部A股/非金融盈利同增26％/40％，但受高基數、限電、疫情等多重因素影響，Q3盈利修復放緩。不過近期政策面逆週期政策密集落地，奠定經濟中期修復基礎。中央堅決執行保供穩價舉措，其次房產稅試點落地後，也改善投資者對房地產極端風險的擔憂，加上地方政府專項債剩餘額度將爭取在11月發行完畢等，有利中國經濟基本面加速托底。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，近期中國政府連續出手、多管並舉落實穩價保供，大宗品價格快速回落，上游漲價壓力緩解，「類滯脹」恐慌正快速退去。產業上，關注政策扶持的類股，在「寬貨幣、穩信用」環境下，高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和為主軸。近期智慧製造、消費電子行業也頗受機構重視，科技科創概念族群亦可同步關注。