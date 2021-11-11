根據市場研調機構TrendForce研究顯示，2021年前三季新能源車產業逆勢上揚，全球銷量超越400萬輛，相較於整體汽車市場因半導體缺貨與疫情干擾下致使成長受阻的情形，新能源車的銷量表現仍相當亮眼。純電動車(BEV)部分，特斯拉（Tesla）以21.5%的市占率穩居第一。

2021年前三個季度（1～9月）新能源車市場銷量（包含BEV 及PHEV）共計達420萬輛，其中純電動車（BEV）達292萬輛，年成長率為153%；插電混合式電動車（PHEV）達128萬輛，年成長率為135%。

TrendForce指出，純電動車部分，特斯拉（Tesla）以21.5%的市占率穩居第一，前三季的總銷量已經超越其在2020的全年成績。第二名為陸廠五菱宏光，持續維持高銷量的主因除了低價之外，另一原因為銷售區域從過去的中國三、四線城市逐步擴展到一、二線城市。比亞迪與Volkswagen分別為第三名和第四名。

相較於傳統燃油車，新能源車受半導體缺貨的影響較小，而非完全不受影響，加上中國限電、疫情導致的運輸混亂等都對車廠的產能有不同程度的衝擊，成為市占率產生波動的因素之一。

在插電混合式電動車方面，陸廠比亞迪躍居第二名成為黑馬，歸功於推出搭載新混動技術DM-i的車款，帶動從今年第二季起銷量開始大幅提升，前九個月的總和已超越多個歐系車廠。PHEV在市占率的變化也與BEV相似，由於市場競爭情況越趨激烈，各車廠的整體銷量皆有成長但市占率拉升困難。

展望後續新能源車市場，TrendForce認為，在傳統國際車廠的純電平台陸續投入生產車款後，純電車款的數量增幅加大且推出市場的速度加快，並且接下來的1~3年是新創品牌、跨界造車企業陸續實現量產的時間點，新能源車的排名與市占還有許多變動的空間。