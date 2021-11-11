頭份市長羅雪珠歡迎大家13、14兩天來頭份參加熱鬧的菁採茶歌節。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠歡迎大家13、14兩天來頭份參加熱鬧的菁採茶歌節。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市長羅雪珠歡迎大家13、14兩天來頭份參加熱鬧的菁採茶歌節。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市有著純樸親切的茶園美景，以及客庄人文風情。為了推廣頭份後花園的品茶文化，帶動在地藝文氣息，頭份市公所將舉辦第1屆「頭份菁採茶歌節」，準備了茶主題的小旅行、寫生比賽、菁採茶歌音樂會、市集等活動，邀請民眾一起踏入茶香滿溢、歌聲繚繞的頭份後花園。

頭份市長羅雪珠表示，2021頭份菁採茶歌節將在11月13日、14日舉行，13日的活動主軸是後花園小旅行，報名的遊客將得到「文青風玻璃瓶裝冷泡茶」一瓶，報名公布一天就全數報名額滿，遊客來自全台各地。漫步在老崎步道、楓樹林、許家古厝等地景，透過導覽解說讓遊客認識後花園的開墾故事，還可以在日新茶園親自體驗DIY製茶，將自己採摘、製作的茶葉製成茶包帶回家。

14日上午則走後花園寫生比賽，分為高中組、國中組、國小高年級組、國小中年級組、國小低年級組，場地則分布在後花園的日新茶園、大同寺、楓林吊橋等處，吸引不少同學報名，主辦單位準備獎金鼓勵同學畫出頭份後花園之美，目前報名剩少數名額，有興趣的同學可以到頭份市公所臉書粉絲團─緣頭小份報名。

另外，日新茶園上午9點起，安排有茶葉及農產文創美食市集，還邀來排笛樂團Wes BAR樂團，樂團靈魂人物沈良哲師承知名排笛音樂家張中立，將率領樂團三名成員演出經典曲目。

14日下午2點起，在日新茶園曬茶廠安排了菁採茶歌音樂會，請來了目前超人氣文青樂團─告五人、新科金曲歌王許富凱、經典民歌的南方二重唱、破億點閱名曲「聽見下雨的聲音」主唱魏如昀，以及客家新生代創作歌手鍾依芹、黃宇寒。結合文青、台語、民歌和客家等多元曲風，讓茶園內歌聲繚繞。

當天現場茶園周邊將有市集，有茶葉展售、各色小吃、手做文創和在地農產品。當天購買茶葉地民眾可以獲得一張綠卡，購買市集內非茶葉的商品則獲得一張紅卡，集滿綠、紅兩張卡，或是獲得兩張綠卡的民眾，可以兌換限量版頭份城市主題杯一個，數量有限，送完為止。

頭份市長羅雪珠表示，頭份菁採茶歌節，是取東方美人茶採一心二葉的茶菁，菁採諧音「精彩」，又融合「採茶歌」名稱，取「採茶聽歌」的浪漫意思取名而成。希望過去對茶葉消費僅在「手搖茶」的年輕朋友，可以嘗試購買茶農推出的茶包商品，市公所也舉辦紅配綠，買茶商品配農產品，送限量頭份城市杯的活動，希望行銷東方美人茶顧客年輕化。

頭份市公所提醒民眾，除了寫生比賽及小旅行需事先報名，當天市集及音樂會都是自由入場，14日下午1點起提供接駁車，自頭份市中正一路、正隆路口(僑善國小旁後花園意象入口)上車，並沿途設接駁點共四站接駁民眾往返楓林吊橋，歡迎民眾搭乘，另中正一路興華中學至僑善國小可供民眾停車，也可搭乘苗栗客運於興華中學站下車後，轉乘接駁車入場。