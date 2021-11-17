台東富岡漁港外環道路東56線日前舉行通車典禮，今遭民眾檢舉施工單位就地掩埋廢棄物。（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港外環道路東56線日前舉行通車典禮，今遭民眾檢舉施工單位就地掩埋廢棄物。（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港外環道路東56線日前舉行通車典禮，今遭民眾檢舉施工單位就地掩埋廢棄物。（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港外環道路東56線日前舉行通車典禮，今遭民眾檢舉施工單位就地掩埋廢棄物。（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港外環道路東56線日前舉行通車典禮，今遭民眾檢舉施工單位就地掩埋廢棄物。（蔡旻妤攝）

台東縣富岡漁港外環道路東56線海濱大道上周舉行通車典禮，卻遭民眾檢舉工程單位疑似將廢棄物埋進沙灘；台東縣環保局接獲檢舉17日前往稽查，發現是漁網和廢輪胎等非工程廢棄物，工程單位雖表示因舉行通車典禮而暫時埋放，環保局則要求工程單位限期移除，否則將依廢棄物清理法裁罰6萬到30萬元。

1輛工程車12日緩緩駛入富岡港邊，竟在施工沙灘倒下許多不明廢棄物，再以怪手開挖，將大量廢棄物掩埋入沙灘中，這些舉動都被民眾拍攝下來，並向有關單位檢舉。

台東縣環保局17日派人稽查開挖，發現掩埋在沙灘下的垃圾有廢輪胎、廢棄漁網、漁具、繩索等各種大小廢棄物。檢舉民眾直呼太誇張！他眼見工程單位竟然將廢棄物直接倒在海邊，再埋入沙灘，「哪有這樣往海邊倒垃圾的？」，他質疑廢棄物數量可能更多，「覺得應該不只有那些」。

台東縣環保局環境稽查科長林士銘表示，經勘查後發現大部分是廢棄漁網、繩索、輪胎等，因此排除是工程廢棄物。他指出，因工程廠商需清運停車場廢棄物，而工人打算投機取巧將廢棄物就地掩埋，被工地負責人發現後就即時制止，目前廢棄物已挖出來放在一旁，並將委託合法機構協助清除。

工程主管機關台東縣府建設處表示，富岡港外環道東56線海濱大道於15日舉行通車典禮，由於鄰近區域及住家有許多廢棄物有礙觀瞻，因此施工廠商協助民眾代為處理，只是沒想到會埋進沙灘。

建設處強調，這是廠商暫時性的處理做法，環保局也要求廠商限期改善，否則將依廢棄物清理法裁罰6萬到30萬元；施工廠商承諾將會立即移除，預計今明兩天就會移除這些埋進沙灘的廢棄物。