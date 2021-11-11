英特磊IET-KY（4971）受惠高毛利產品出貨比重高，第三季毛利率升至37.96％，帶動單季獲利年增55.5％、達3401萬元，每股盈餘（EPS）0.95元。董事長暨總經理高永中指出，2021年來營收以磷化銦（InP）為主力，應用如高頻光纖網路、資料庫、資料傳遞應用、5G基建等，目前PIN磊晶片、高速量測HBT量產訂單已覆蓋到2022年首季。短線來看，2021年第四季營運會比第三季好。

英特磊2021年前十月營收5.99億元，年增11.36％，但若以美元計算，年增已達18％，法人認為，英特磊2021年全年營收年增15～20％的目標可望達標，且預期2022年全年也可望維持年增15～20％的成長幅度。第四季毛利率則可望維持在35％上下。

產品比重上，砷化鎵（GaAs）磊晶片第三季自23.1％、回升至33.4％，但磷化銦仍以41.4％居首位；而第三季應用上，則以光纖網路的28.2％最高，但成長幅度以高速傳輸元件最大，由14.7％升至20.1％。

高永中指出，磷化銦應用包括高頻光纖網路、高頻量測儀器元件、光通訊用光接收器於雲端計算、資料庫、資料傳遞應用，5G基建等。PIN磊晶片、高速量測HBT量產訂單已覆蓋到2022年首季，並與APD多家磊晶片客戶產品認證中。目前公司整體稼動率約70％，隨市場需求增大，公司將提高產能利用率、以利準時交貨。研發則著重在長波長雷射應用磊晶片，2022年中將投入中型機台，擴大磷化銦磊晶片產能。

砷化鎵方面，高速VCSEL主要客戶量產訂單已到位，第四季對VCSEL與高端pHEMT磊晶片主要客戶量產出貨。高性能氮化鎵（GaN）HEMT則已開始接訂單，惟初步對營收不會有太大的貢獻，主要營運動能有機會自2022年啟動。