台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）11日召開董事會，會中通過第三季暨前三季財務報告書，第三季營收為新台幣8.85億元，較去年同期成長26.62％，稅後淨利10947仟元，較去年同期成長754％，累計前三季營收28.12億元，較去年同期成長23.55％，累計前三季稅後淨利42920仟元，比去年同期成長30.54％，每股稅後盈餘1.31元，EPS年增率22.43％。

沛波表示，第三季營收受雨季及工地缺工影響，致使鋼筋出貨量較第二季下滑，但受惠於國內需求及鋼價維持高檔，故營收仍較去年同期成長26.62％；在獲利部分，第三季毛利率為5.99％，已恢復去年同期水準，顯示公司雖然上半年因原料飆漲受到影響，但在持續調整接單策略已產生效益，毛利率表現持續轉佳。

總經理楊韻蒔表示，本土疫情趨緩，房地產景氣熱絡，建商看準民眾對通膨的恐懼，加上房價受到通膨預期上漲的心理影響，以及目前各地推案市場市況還在升溫，預期房市還會更熱，都有助帶動鋼筋產品需求增加，推升沛波的營運表現。此外，傳統上第四季到次年的農曆新年前是鋼筋業的旺季，因此對公司展望持樂觀看法。