行政院副院長沈榮津11日透露，他上周曾參與協調，台積電到高雄市設廠因有感於高市府團隊在很短的時間內滿足設廠需求，才決定進駐，他更表示，「水及電力都已處理好，不會是問題」。

沈榮津今日出席在高雄展覽館舉辦的「第42屆電力工程研討會、第18屆電力電子研討會」會後接受媒體訪問時，做上述表示。台積電決定在高雄設立晶圓廠，規劃在台灣中油公司高雄煉油廠舊址建造，預計2022年動工，2024年開始量產。

陳其邁則指出，高市府未來會設置雙語學校、提出安家計畫，解決員工上班等問題，社宅也會從8800戶增加到1萬戶，並加強查核炒房，穩定房市。

陳其邁表示，台積電是國際大廠，投資有專業考量，尤其是鉅額投資，會考量市場、區位、期程等因素，是否符合建廠需求，在爭取過程中，有地方政府配合，水電、土地整治等，也有中央部會管轄部分，需由行政院跨部會整合。

陳其邁透露，最實在的，還是水電、土地、人才等因素要到位，未來高市府會設置雙語學校，並提出安家計畫，解決未來員工上班問題。

沈榮津也應邀發表專題演講，他表示，淨零排放是國際趨勢，依聯合國公約，減碳已是無可避免的責任，台灣以後也要以風力、太陽能等再生能源，做為發展主軸，預計至2025年，再生能源要達到20％的目標，天然氣的占比也要拉升，目前太陽光電，已達700萬千瓦的發電量，未來也將有5000公頃土地落實魚電共生。

他指出，因為中美貿易戰，過去外移的企業近年均移回台灣，投資額高達1兆3千億，日前台泥公司也投資120億在高雄建電池廠，且併購義大利一家全球排名第四的儲能企業，除此中美科技戰已為台灣帶來新訂單，一年約向台灣下單1兆500億，商機可觀。

他話鋒一轉提到台積電，指這座「護國神山」已決定到高雄設7奈米、與28米晶圓廠，他問在座人士是否「有感」？現場掌聲響起。