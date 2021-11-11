陽明海運（2609）今（11）公布第三季財報，EPS為14.88元，累計前三季賺進上千億元，EPS為32.73元，相當於平均一季賺一個股本，榮登運輸類股獲利王！

陽明單季稅後盈餘破500億元、來到508.35億元，季增47.19％、年增17.55倍，EPS為14.88元。僅次於長榮第三季EPS為15.15元。

陽明累計前三季稅後盈餘為1098.87億元，每股稅後盈餘達32.73元，則贏過長榮前三季EPS為30.27元，萬海第三季前三季EPS為28.37元。

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