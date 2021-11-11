陽明海運（2609）今（11）公布第三季財報，EPS為14.88元，累計前三季賺進上千億元，EPS為32.73元，相當於平均一季賺一個股本，榮登運輸類股獲利王！
陽明單季稅後盈餘破500億元、來到508.35億元，季增47.19％、年增17.55倍，EPS為14.88元。僅次於長榮第三季EPS為15.15元。
陽明累計前三季稅後盈餘為1098.87億元，每股稅後盈餘達32.73元，則贏過長榮前三季EPS為30.27元，萬海第三季前三季EPS為28.37元。
陽明海運（2609）今（11）公布第三季財報，EPS為14.88元，累計前三季賺進上千億元，EPS為32.73元，相當於平均一季賺一個股本，榮登運輸類股獲利王！
陽明單季稅後盈餘破500億元、來到508.35億元，季增47.19％、年增17.55倍，EPS為14.88元。僅次於長榮第三季EPS為15.15元。
陽明累計前三季稅後盈餘為1098.87億元，每股稅後盈餘達32.73元，則贏過長榮前三季EPS為30.27元，萬海第三季前三季EPS為28.37元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。