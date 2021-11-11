近期大陸因煤價高漲、電煤庫存不足引發各地限電危機，為此大陸政府要求產煤大省加快開採，確保冬季能源供應無虞。11日傳出，大陸煤炭產量已達到創紀錄的1205萬噸新高。

新京報11日報導，大陸發改委官網消息指出，隨著煤炭增產增供措施不斷落實見效，煤礦優質產能進一步釋放，大陸煤炭產量迅速恢復並快速提升。

11月10日，大陸煤炭調度日產量達到1205萬噸，創下歷史新高，較上一個峰值增加12萬噸。其中山西、陝西、新疆等多省區煤炭產量均創近年來新高，為大陸能源保供穩價工作奠定更為牢固的基礎。

發改委表示，隨著大陸煤炭產量和市場供應量持續增加，電廠供煤、存煤和港口煤炭場存水準進一步提升。11月10日，全大陸電廠供煤再次超過800萬噸，達到814.3萬噸；供煤大於耗煤超過200萬噸，達到204.3萬噸，電廠存煤達到1.23億噸，可用天數超過21天。

另外，11月11日，大陸北方主要港口存煤2400萬噸，較月初增加超過400萬噸；其中秦皇島港存煤565萬噸，較本月初增加60萬噸。