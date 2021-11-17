詐團刊登假博弈投資廣告，鎖定大陸民眾行騙。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第四大隊獲報，嘉義市一棟商辦大樓疑似從事非法活動，警方經多月埋伏、跟監蒐證，研判是詐欺機房，遂與宜蘭縣、嘉義市、高雄市警局共組專案小組，報請嘉義地檢署檢察官李鵬程指揮偵辦，17日宣布搗破一個假博弈詐欺機房，逮捕張姓主嫌等11人到案，初估3個月內賭資高達1.4億元。

警方調查，張嫌等人除在商辦大樓設立詐欺機房，還承租其他民宅做為機房據點，不時轉換地點以躲避查緝。該集團鎖定大陸民眾，以「波瞻」及「反波瞻」的投注玩法誘騙被害人下注，警方表示，波瞻是正確預測一場足球比賽中的「正確比賽分數」，反波瞻則是投注「正確比分以外」的所有比分，看似勝率相當高，被害人初期能先嘗到甜頭，詐團再以能穩定獲利的噱頭，吸引被害人投入大量賭金，再以假分析師帶領下單、停權不出金等方式坑殺被害人，初估3個月來至少有上百人被騙，金流高達1.4億元。

專案小組經長期蒐證，針對詐欺機房等5處所搜索，將張嫌等11人逮捕到案，查扣到電腦主機24台、電腦螢幕、手機79支、人頭網路卡28張、儲存裝置、監視器、分享器、存摺9本、金融卡10張、斷電遙控器3個、U盾1個、電子錢包及現金33萬8500元等贓證物。