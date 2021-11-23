下波冷空氣更冷！氣象專家賈新興表示，下一波冷空氣預估下周二、三會南下到台灣，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，北巿將出現12度以下低溫，且不排除強度還會超過強烈大陸冷氣團。

歐洲模式模擬，冷空氣下周二、下周三(30日至12月1日)南下，有機會達到強烈大陸冷氣團標準，台北下探12度以下。(圖截自 賈新興YouTube)

賈新興在臉書表示，下周二、下周三(11月30日、12月1日)預估有另一波冷空氣南下，目前觀察到強度應該有機會達到強烈大陸冷氣團或更強的系統，但要持續追蹤。

中央氣象局預報也指出，下周二至下周四( 11月30日至12月2日)東北季風將再度增強，氣溫往下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於近日天氣，賈新興表示，今天是這波冷空氣最冷的時候，周三(24日)西半部清晨要注意輻射冷卻下帶來的低溫，周三起東北季風減弱，全台各地回到早晚偏涼的天氣。

周四(25日)白天溫度慢慢回升，東半部、南部則是水氣多，雨勢有偏強的可能，周五到周日(26至28日)東北季風再增強，但強度較弱，北部、宜蘭、花蓮有局部較大雨勢。提醒周六至下周四(27日至12月2日)宜花留意長時間下雨並有大雨發生的機會。