國內最大外省幫派竹聯幫，昨晚在台北市六星級東方文華酒店，替幫主黃少岑（么么）舉辦72歲壽宴，引起警方格外關注，據傳警方多次與竹聯幫溝通希望盡量自制，因此今年的壽宴較過往縮水，不過知名政商界聞人、各幫派要角及演藝圈人士都會出席。

這場壽宴採包場模式，在東方文華酒店地下宴會廳舉辦，總計席開67桌。現身的聞人，包括前立委李鴻鈞、東森集團總裁王令麟、政商人士及民意代表均出席。

北市警方在出入口派員蒐證，包括各外省及本土幫派均有要角出席。壽宴中，賓主把酒盡歡，氣氛熱絡，壽星黃少岑喝了紅臉，開心至極，笑容滿面，而在飯店外蒐證員警則是草木皆兵，表情嚴肅形成強烈對比。

這次壽宴警方事前已和竹聯幫要角充分溝通，希望能夠自制，竹聯幫也採取「低調盛大但不張揚」的方式為幫主暖壽。

北市警方為了壓制幫派氣焰，在飯店入口前方慢車道加強對進入方飯店的車輛與人員進行盤查，由於參加壽宴人士的人士來頭都不小，不少名車及超跑紛紛現身在停車場，宛如汽車大展。