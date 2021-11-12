櫃檯買賣中心審議通過晶呈科技(4768)公司上櫃案。

晶呈科技公司主要從事精密化學品(特殊氣體)之生產與銷售，暨精密設備及零組件之代理與銷售業務，董事長為陳亞理，推薦證券商係國票綜合證券及大展證券，申請時資本額3億1866萬1000元；晶呈科技公司109年合併營業收入為5億3353萬9000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為5197萬3000元，每股盈餘為1.73元；110年上半年合併營業收入為3億766萬7000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為3155萬元，每股盈餘為1.03元。