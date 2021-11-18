櫃買中心18日表示，新揚科技公司（3144）上櫃普通股股票自110年12月20日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心指出，新揚科技公司以股份轉換方式，成為日商株式會社有沢製作所百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，公告自110年12月14日起停止該公司有價證券交易，並自12月20日（股份轉換基準日）起終止新揚科公司有價證券之櫃檯買賣。