新揚科技12/20中止上櫃買賣 16:502021/11/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心18日表示，新揚科技公司（3144）上櫃普通股股票自110年12月20日起終止櫃檯買賣。 櫃買中心指出，新揚科技公司以股份轉換方式，成為日商株式會社有沢製作所百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，公告自110年12月14日起停止該公司有價證券交易，並自12月20日（股份轉換基準日）起終止新揚科公司有價證券之櫃檯買賣。 距高不到兩百 台股電金齊揚 德州儀器新12吋半導體晶圓製造基地 明年啟動興建工程 #新揚科 #新揚科技 #櫃買中心 #有價證券 #終止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》驚驚漲站回17800關 櫃買觸逾14年高 11:422021/11/18 財經 創新技術博覽會 農業新科技吸睛 永續發展館秀43項農業創新成果 04:102021/11/18 財經要聞 櫃買18至20日帶領7家創櫃板公司參加「2021 Meet Taipei」 09:192021/11/18 財經 《櫃買市場》櫃買陳永誠：今年戰略新板 有望超過5家 08:182021/11/18 財經 《韓股》憂疫情升溫 KOSPI摔1周新低 16:312021/11/18 財經 科技自立 陸建關鍵企業白名單 04:102021/11/18 全球財經 HBL》預賽開幕戰新榮對高苑 田姐子弟兵過招 12:382021/11/18 體育 緯穎躍千元 12千金寫新局 04:102021/11/18 財經要聞 櫃買業績發表會 生技醫療主題今登場 04:102021/11/18 證券．權證 檢測需求大幅成長 東研信超新購廠辦擴增5G、WiFi6/6E檢測產能 10:302021/11/18 財經 星宇航空將引進26架新機 明年底開航北美線 12:302021/11/18 財經 財經熱門新聞 大逆轉！華南7姬辣桌曆封存 「改版」後還是能發行 - 財經 - 工商 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 真的好想贏韓國！謝金河爆1關鍵條件：台灣快翻轉了 - 財經 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 逼死OPEC！外媒爆拜習串通1驚天陰謀 油價恐大爆崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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