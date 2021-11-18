《櫃買市場》睿生光電申請上興櫃 15:062021/11/18 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 睿生光電(6861)送件申請上興櫃。 睿生光電成立於108年4月，主要產品為X光平板感測器，董事長為楊柱祥，總經理為李志聖，目前股本為3.49億元，110年上半年稅後盈餘為9756萬元，每股盈餘為3.15元；累計前10月合併營收為16.04億元，年減19.03%。 睿生光電送件申請登錄興櫃 《盤中解析》驚驚漲站回17800關 櫃買觸逾14年高 #志聖 #睿生 #光電 #櫃買市場 #興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《塑膠股》信立活化2.54萬坪廠房 獲利進補 14:492021/11/18 財經 《櫃買市場》櫃買陳永誠：今年戰略新板 有望超過5家 08:182021/11/18 財經 生技業績發表會 創源、大學光、保瑞3家線上秀業績 13:232021/11/18 財經 《盤後解析》驚驚漲上看萬八 慎防震盪加劇 14:492021/11/18 財經 佳世達董座陳其宏 將接掌台灣併購與私募股權協會 14:262021/11/18 財經 操盤心法－Q3財報優預期 作帳行情提前啟動 04:102021/11/18 證券．權證 《光電股》華興拚照明業績增6成 明年營運放光明 11:592021/11/18 財經 康控KY爆雷羅生門 證期局緊盯！ 10:102021/11/18 財經 外資強補 面板三虎股價飆漲 友達一度攻漲停 12:012021/11/18 財經 結盟美廉社 讓店到店深入鄰里 04:102021/11/18 財經要聞 今日股市備忘錄 04:102021/11/18 證券．權證 財經熱門新聞 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 真的好想贏韓國！謝金河爆1關鍵條件：台灣快翻轉了 - 要聞 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 「華南期姬」美女桌曆被盯上 金管會：要符合社會期許 - 財經 - 工商 台幣兌歐元20年高 兌日圓更改寫23年紀錄 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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