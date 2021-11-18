睿生光電(6861)送件申請上興櫃。

睿生光電成立於108年4月，主要產品為X光平板感測器，董事長為楊柱祥，總經理為李志聖，目前股本為3.49億元，110年上半年稅後盈餘為9756萬元，每股盈餘為3.15元；累計前10月合併營收為16.04億元，年減19.03%。

睿生光電送件申請登錄興櫃
《盤中解析》驚驚漲站回17800關 櫃買觸逾14年高
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