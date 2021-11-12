周姓男子駕駛保時捷載2友人欲前往台中，卻在台三線89.5公里的彎道，自撞電線桿，造成2人死亡。（翻攝照片）

30歲的周姓男子11日晚間駕駛保時捷跑車，行經台三線南下89.5公里、峨眉路段時，疑似為了閃避動物，且因車速過快，自撞電線桿後又彈飛到分隔線，車上的24歲莊姓女子、29歲蕭姓男子當場失去呼吸、心跳，送醫不治身亡。周男雖有酒精反應但未超標，警方警詢後仍依過失致死罪嫌，將周男移送法辦，詳細車禍原因仍待釐清。

據了解，周姓男子為公司負責人，與莊女、蕭男均為朋友，11日晚間開車要前往台中市找朋友，但出發前喝了一點小酒。周男駕車行經台三線峨眉路段時，疑似為了要閃避小動物、未注意該路段為彎道，且車速過快，當場剎車不及，直接撞上電線桿，又彈飛至路中。

新竹縣消防局11日晚間10點58分獲報，立即派遣5車9人前往救治，由於車體嚴重毀損，且支離破碎，消防員還出動器具破壞車體，將蕭男、莊女救出，分別送往台北榮總新竹分院、新竹台大生醫醫院竹東院區，但2人急救後宣告不治。而駕車的周男則受輕傷，也前往為恭醫院治療，並無大礙。

周男酒測值為0.11毫克，未超過標準值0.15毫克，由於該路段沒有監視器，而周男車上也沒有行車紀錄器，是否為閃避動物釀禍，仍有待警方釐清，警方也將周男依過失致死罪嫌移送法辦。

台三線89.5公里處為峨眉鄉轄內，今年6月才發生26歲的重機騎士過彎自摔，遭對向小巴士輾斃的意外。2018年起至今，該路段北向車道，亦發生2起普通重機過彎自撞電線桿、1起大型重機自撞電線桿的事故，加上今年重機騎士自撞車禍，共奪走4條人命，因此被地方人士稱為「死亡彎道」。

為防範意外，新竹縣警察局為此還拍攝短片進行宣導，並加強改善該路段，甚至派遣警力駐守、設置看板等，盡力提醒用路人注意車速、路況。

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