台中烏日市場自治會長發公告喊抵制百桂食品。（圖／翻攝自南屯烏日南烏大小事）

台中男大生擦撞瑪莎拉蒂被打到顱內出血，加害者遭起底是百桂食品張姓富二代。台中烏日第一公有零售市場自治會會長趙恭信，今發表公告譴責這起暴力事件，並「強烈建議」市場攤商應具備公民意識，拒賣百桂食品！

趙恭信今在臉書社團《南屯烏日 南烏大小事》發出公告，針對近日在台中發生的嚴重暴力事件，烏日公有市場表達關心，祈願受害者能早日康復，也希望在政府與人民的努力下，盡快回歸祥和社會。

公告特別提到，「強烈建議台中市烏日公有零售市場所轄攤商不販售百桂食品各項商品」。同時譴責這起嚴重暴力事件的加害者，「吾常自詡為知識分子，咸信食品的優劣源於人品的優劣，身為自治會會長，有義務提醒所有攤商應具備公民意識，拒絕販售百桂食品。」

趙恭信說，祥和的社會是每位公民應追求的目標，且大家追求卓越生活的同時，也不應忽略了文化昇華，他們能做的，「不是聲嘶力竭的抗議社會不安與不公，而是以沉默的具體行為，表達最有力的控訴」。