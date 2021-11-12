國立中山大學「工學院年度聯合專題競賽與展示」今年首度邀請高雄大學、海軍軍官學校，吸引3校10系所共148組參賽。透過跨校跨域共學及跨校協力等方式，為視障、長照等社會議題提供解決之道，同時也針對水下遙控無人載具及材料科學技術進行跨校系交流。

中山機電系團隊透過影像分析及邊緣運算技術，結合手機、感測器，設計出多功能導盲杖，可偵測周遭危險，改善傳統導盲杖的不足。電機系團隊研發遠端心音診斷系統，藉由電子聽診器取得心音類比訊號，將訊號發送至醫療院所端，進行輔助診療辨識與建議，讓長照患者免於舟車勞頓。資工系團隊推出「外掛式郵件加密系統」，使伺服器端「看不到」使用者寄送的資訊，防止惡意窺視、資訊洩漏，落實資訊安全於日常生活。

中山副校長黃義佑表示，活動邀請來自產官學界不同領域的專家擔任評審，加速研發成果產業化，也期望未來能成為南部工程界的年度盛事。工學院長范俊逸表示，後疫情時代加速數位轉型，本年度首度採部分部分線上展示，創新深化觀展體驗。

海軍軍官學校海洋科學及電機工程系首度跨校參展，作品包含智慧型無人水面載具、水下載具或無人飛行載具及溫鹽深儀等裝置，其中水下模擬水雷、水下目標物識別技術未來有望投入海洋戰場環境經營。

高雄大學化學工程及材料工程學系研究領域與中山材光系相近，雙方專題作品皆呈現材料科學及工程領域的技術應用與發展趨勢，例如鋰離子電池、仿生材料、醫用合金、生技檢測材料等能源科技、生物醫學之相關應用。