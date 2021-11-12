本周台股指數累計上揚221.23點，各產業類股漲跌互見，以鋼鐵類指數上漲4.57％最強勢，電機機械類指數下跌3.69％最弱勢。國票投顧預期下周指數在17300-17800點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：ABF股、IC設計股、WiFi 6股、航空股、散熱股、矽晶圓股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1. 上市櫃公司的10月營收以3.566兆元創史上最強十月業績，接下來的一週還有許多公司將召開法說會，包含近期關注度上升的光罩、天鈺、元太以及台達電等，預期將釋出營運展望，可望維繫台股熱度。

2. 比特幣、以太幣價格雙雙登上歷史新高，加上AMD拿下Meta元宇宙訂單，以及台積電將於高雄、日本設廠，市場題材豐富，預期資金可望持續湧入並帶動相關個股表現。

3. 拜習會最快在下周就會登場，透過此次峰會，可望稍微緩解雙方緊張關係，預期在簽證、貿易議題可望取得較多進展，有利金融市場正向表現。