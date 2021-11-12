MSCI 12日公布季度調整結果，全球小型指數成分股新增 91APP-KY（6741），帶動91APP股價表現強勢漲停，收272.5元。91APP董事長何英圻表示，D2C（Direct to Consumer，直接面對消費者）、OMO（虛實融合）2大新趨勢正在形成，且沒有回頭路，從今年雙11檔期就可以觀察到，多家實體零售品牌表現亮眼，不僅D2C電商單日業績破千萬，更有品牌較平日業績飆升30倍，且未來會有更多實體零售品牌對於這樣的發展「義無反顧」。

何英圻表示，91APP這次被納入MSCI指數，代表國外也看到台灣這一股新的電商趨勢正在形成。去年台灣疫情比較不嚴重，但經過今年第二季疫情洗禮後，品牌開始知道往OMO發展不再是「要不要」的問題，而是大勢所趨。至於產業別，不管是服裝、美妝、3C等，各類型的痞牌都都積極往這兩大趨勢去走。

何英圻認為，儘管國內疫情近期趨緩，仍不會改變品牌邁向OMO的趨勢，因為把電商營收占比拉到到一定的程度，將對經營效率與獲利都更好。

91APP數據指出，在今年雙11正式來臨前，旗下多家實體零售品牌客戶就已繳出亮眼表現，不僅D2C電商單日業績破千萬，更有品牌較平日業績飆升30倍。此外，在91APP協助下，整體品牌電商交易總額（GMV）較上月大幅增長75％；電商代營運部分，交易總額也較上月激增250％，再創佳績。

而《91APP零售研究》觀察也發現，由於OMO應用逐漸成熟，APP更是D2C品牌經營與熟客溝通的最佳利器，亦是高轉換的會員流量池，雙11期間許多品牌善用APP導購，促進銷售，在今年雙11首週，光是整體品牌APP推播的觸及總次數，相較去年同期成長就超過7成，顯示品牌更加仰賴APP導流導購，帶動業績，另一方面APP推播可精準鎖定會員分群溝通，對品牌來說，更大幅省去部分的行銷成本。

91APP表示，D2C電商是未來趨勢，許多品牌積極搶灘布局，91APP主要是幫助協助零售業者打破虛實界線，讓電商為實體零售所用，讓消費在虛擬與實體之間可享受一致購物體驗。