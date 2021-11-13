午後光化作用影響 高屏空汙恐亮橘燈 11:012021/11/13 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高屏空品區位在下風處，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。（翻攝自空氣品質監測網／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到東北季風影響，北部地區擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物稍易累積，環保署表示，高屏空品區位在下風處，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，高屏空品區恐為「橘色提醒」等級。 環保署表示，今明2天受到東北季風影響，雲嘉南以北地區擴散條件普遍較佳，高屏位於下風處，污染物較易累積，午後光化作用易致臭氧濃度上升；15日至17日東北季風稍減弱，中南部地區擴散條件略轉差，須留意污染物累積情形；18日東北季風再增強，西半部地區整體擴散條件逐漸轉佳。 高價股狂歡 台股比價行情熱 天貓雙11賣破5千億 增速反大減 #高屏 #橘燈 #東北季風 #擴散條件 #累積 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不分劑次 莫德納心肌炎高於BNT 04:102021/11/13 生活新聞 工商社論》央行已近升息臨界點 04:102021/11/13 財經要聞 拿下Meta元宇宙訂單、蠶食英特爾、營收成長勝輝達 AMD為什麼那麼強？ 09:202021/11/13 財經 印尼紡織大王家族 加碼台灣 04:102021/11/13 財經要聞 2021臺灣服務業大評鑑- 金牌企業系列報導－便利商店業 全家便利商店 聚焦服務品質 降低客怨 04:102021/11/13 產業特刊 妙齡女劇烈頭痛像鐵鎚敲 竟是腦動脈瘤 致死率逾3成 04:332021/11/13 健康 大廠旗艦機入門之選實測：Google Pixel 6、iPhone 13 mini、Galaxy S21 5G 09:312021/11/13 生活 MSCI半年度調整出爐 外資布局台股 拐點到了？ 04:102021/11/13 財經要聞 連九升 2年期存單利率登高 04:102021/11/13 金融．稅務 台灣權王－中國信託證券 萬七有撐 作夢股多頭氣焰旺 04:102021/11/13 產業特刊 史話》黑貓和黑蝙蝠中隊的血與淚（歐陽聖恩） 00:002021/11/13 兩岸史話 生活熱門新聞 瑪莎拉蒂惡少同夥淨水行也被出征 網一看Google資訊全笑翻：太有才 - 生活 擦撞原因「男大生鬼切」 風向為何一面倒 網揭關鍵 - 生活 戰火燒到全聯！千人要求下架百桂產品 各大通路回應了 - 生活 惡少爸帶6萬探望被酸爆 內行人曝套路：其實他很聰明 - 生活 愛國手臂出國 高端開放混打 專家批現在才知吹牛吹太大 - 生活新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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