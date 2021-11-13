受到東北季風影響，北部地區擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物稍易累積，環保署表示，高屏空品區位在下風處，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，高屏空品區恐為「橘色提醒」等級。

環保署表示，今明2天受到東北季風影響，雲嘉南以北地區擴散條件普遍較佳，高屏位於下風處，污染物較易累積，午後光化作用易致臭氧濃度上升；15日至17日東北季風稍減弱，中南部地區擴散條件略轉差，須留意污染物累積情形；18日東北季風再增強，西半部地區整體擴散條件逐漸轉佳。