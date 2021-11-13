桃園目前有4輛子宮頸抹片醫療巡迴車，可將子宮頸癌篩檢服務範圍由醫療院所深入至社區鄰里。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市推動醫療保健服務及提升婦女健康照護，自1998年起提供30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，平均每年篩檢量達19萬人，有善心人士於12日再捐贈1輛婦女子宮頸抹片醫療巡迴車，希望能嘉惠在地居民。

奇果精品公司負責人薛文娸為響應桃園市府提升婦女健康照護，於12日的婚宴上辦理受贈儀式，由副市長李憲明代表受贈。

李憲明表示，桃園市女性人口逐年增加，近3年更是六都中唯一正成長的直轄市，桃園13個行政區涵蓋都會、鄉村及偏遠山地，型態多元，因此社區醫療便利性、偏鄉地區醫療品質、照護及婦女專業抹片篩檢服務需求皆大幅增長。

桃園從23年前就開始提供30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，衛生局統計，每年平均篩檢量約有19萬人，歷年受贈的3輛子宮頸抹片醫療巡迴車，平均每年辦社區定點子宮頸抹片檢查共689場次，有28萬人次婦女受惠。

衛生局說，加上這次再度獲贈1輛子宮頸抹片醫療巡迴車，全市目前有4輛，可將子宮頸癌篩檢服務範圍由醫療院所深入至社區鄰里，除提升民眾參加篩檢的方便性及可近性，也能提早發現子宮頸癌個案，至醫院進行後續追蹤及治療，降低子宮頸癌發生及死亡率。