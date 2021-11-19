新北市副市長劉和然19日代表市府接受武商集團捐贈「移動蒸發式水冷扇及消毒藥錠」，新北市環保局表示，本次物資由武商集團及善心人士許太太共同捐贈，包含防疫消毒藥錠5000顆及移動蒸發式水冷扇20台，希望這次捐贈的防疫物資，能讓清潔隊的夥伴們在安全的環境下值勤。

武商集團總裁吳詔豪表示，防疫是每個人都要一起努力的事情，本次提供的消毒錠是集團所研發的，搭配水冷扇使用可有效進行環境消毒、防禦病毒，希望能提供前線防疫作戰的清潔隊員最佳防護。

劉和然表示，感謝武商集團及善心人士許太太，體恤清潔隊員的辛勞及給予肯定，水冷扇和消毒錠後續將由環保局提供清潔隊外勤工作作業場區使用，讓清潔隊的防護更多加一層，健康更升級。

劉和然也說，面對嚴峻的疫情，新北市府所有機關總動員齊心防疫，在這次防疫作戰中，環保局主要負責防疫消毒及防疫垃圾清運任務，2020年3月成立防疫消毒大隊，因應疫情變化階段式調整消毒重點，如三級警戒期間執行每週一次全市大消毒及重熱里加強每日消毒，執行至今已消毒超過上萬次。

另為降低病毒擴散風險，進行防疫垃圾分流收運，辦理集中檢疫所、防疫旅館、居家隔離或居家檢疫者等垃圾收集清運工作，執行至今共計清理防疫垃圾量達680公噸。

劉和然說，疫情期間每一位投入防疫的清潔隊員，除了要將防疫工作做好，也要持續守護乾淨的城市環境，而各項事務能穩定運作，除有大眾的配合，也很感謝民間團體的支持及協助。感謝武商集團提供資源，讓企業及政府並肩作戰，有這樣的加乘力量，相信更多事情都會越變越好。