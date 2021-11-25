華興BioLED提供防疫科技產品，與太魯閣晶英酒店攜手合作，成為全台第一家度假飯店率先在飯店餐廳等場所設置BioLED 365 Care 空氣型與表面型多層次防疫設備，構成全方位防疫保護網，有效面對氣溫驟降所造成的冬季流感及新冠變種等威脅。

BioLED為華興（6164）旗下自有品牌，此次BioLED與晶英酒店合作大規模的在飯店、餐廳、公廁、娛樂館、健身房、瑜珈教室、員工餐廳等空調出入口，導入BioLED 365 Care空調型安心抑菌紫外線模組，搭配BioLED 365 Care紫外線抗菌空氣清淨機，從飯店內人員周遭同步進行空氣的淨化，病毒、細菌的抑制，建構立體空氣清淨防護網，讓客人在這些公共場域活動時能同時受到BioLED 365care UVC抑菌技術的安全防護，除此之外，在營業空檔清消時段，再輔以BioLED 365 Care表面型紫外線抑菌燈針對室內環境物件表面進行消毒，達到最佳潔淨度假環境。

華興集團行銷長沙舟表示，很高興太魯閣晶英酒店使用BioLED 365 Care空氣型與表面型多層次防疫設備，成為國內渡假飯店的優質防疫示範，此種複合式飽和型防疫設置方式可進一步強化抑菌效果，提供飯店內人員安心的公共活動空間，BioLED 365 Care紫外線抑菌設備經過無數次反覆測試及實驗證實，它能利用威力強大的UVC在長時間持續執行抑菌動作下能有效快速抑制99％以上病毒、細菌、黴菌及塵蹣的滋長，達到最佳的抑菌效果，非接觸光學科技的應用，能夠幫助降低感染的可能性，同時人員可以自由進出維持正常的活動，不會對該場域的人員產生危害，安心有保障。

華興運用非接觸式- UVC紫外線抑菌技術消毒搭配冷氣、空調使用之方式來抑制在室內空間自由流動的病毒、細菌，讓防疫科技化，科技節電環保化，華興集團已陸續推出一系列創新的BioLED抑菌產品，一同用科技護衛台灣，建立疫後公共場所與居家常態型的BioLED 365care抑菌防火牆。