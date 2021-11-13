高雄柴犬達人陳氏夫妻今（13）日騎車雙載打算至杉林溪賞楓，豈料剛出家門5分鐘，竟雙雙命喪酒駕男之手！檢警今天下午進行相驗，據了解，夫妻倆因車禍被撞擊當下雙雙被拋飛，導致頭部受創、顱內出血，身體多處骨折，成為致命傷；肇事黃男則因頸椎受傷，目前仍在醫院治療，據悉，由於黃男酒駕肇事一次奪走2條人命，惡行重大，檢察官已指示警方在醫院對黃男實施戒護，只要黃男一出院就上銬逮捕，檢警將做預防性羈押。
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