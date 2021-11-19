台中市某分局派出所警友站去年舉辦餐會，當晚男性副站長喝多了，由另一位女性副站長順路載他回家，未料，男方在車上竟然伸出鹹豬手，撫摸女方的胸部及下體，甚至想要強吻，女副站長嚇得逃下車，並立刻打電話向站長及警員求救後報警，男性副站長一審依強制猥褻罪將判刑10月，經上訴，因始終不認罪，台中高分院認為他上訴無理由，予以駁回。可再上訴。

根據判決書記載，臺中市政府警察局某分局派出所警友站男性與女性副站長，於109 年8 月某日晚間，參加警友站在臺中市舉辦之聚餐，許餐會結束後，因因男性副站長有飲酒，於是由未喝酒的女性副站長順路載他回家。

未料途中男副站長突然色心大起，突然側身以雙手撫摸女方之胸部，女方受驚，旋將車輛停靠在路旁，用手將男方雙手撥開，未料男方又伸出右手隔著外褲觸碰女方下體，並抓住雙手而強吻。

女方大聲斥責，男副站長才罷手，女方立刻透過通訊軟體LINE先後發送訊息、撥打電話給一同參加聚餐的站長及派出所警員，兩人到場後，委請友人載女方回家，同時也由另一人載副站長回家，女方隨後由友人陪同向警方報案。

男副站長辯稱，女方載他回家時，他在車上小睡，後來開了很久，都沒有開到我家，於是跟女方質問為什麼繞路開那麼久，就跟她發生爭吵，並沒有撲向她，也沒有摸她胸部及下體，我只有大小聲。

二審法官審理後，審酌男方無視女方善意搭載其返家，僅為滿足個人性慾，竟利用其與女方獨處之機會進行猥褻，使女方身心受創，造成難以磨滅之傷害，女方審理時強調，「事情發生的當下，我非常害怕，到現在回想起來都很害怕」考量男方始終否認犯罪，迄今未達成和解，或彌補其所受損害、取得原諒，等情，台中高分院認為他上訴無理由，予以駁回。可再上訴。