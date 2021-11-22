龍千玉（左）、翁立友昨出席公益活動。（台灣愛與希望國際協會提供）

龍千玉、翁立友昨（21日）前往高雄出席「台灣愛與希望國際關懷協會」愛心晚會，兩人都因為疫情已半年沒到高雄，昨接力獻唱多首金曲，更參與義賣募款，龍千玉坦言每每看到孩童受虐新聞總忍不住大哭，而日前因登山健行不慎跌倒、昨負傷出席的翁立友，表示孩子不該是大人的出氣筒，希望能為無辜受害的小孩打造溫暖的家；金牌製作人孔鏘期望有更多愛心支援，孟慶而用歌聲傳遞愛的能量。

龍千玉曾多次出席關懷弱智孩童活動，並透過世界展望會認養了9名孩童，她經常看到社會新聞報導小孩受到不公待遇或是遭到家暴新聞，內心相當糾結；提到近況，由於前陣子疫情嚴重，龍千玉擔心新專輯籌備進度落後，直言可能打破自己出道30多年、每年都出專輯的紀錄，目前很努力的加緊錄音製作，真的不希望讓粉絲失望，此外，因為疫情加上她母親的腿有些不舒服，這幾個月減少出門，被眼尖粉絲發現臉變圓了，「因此我與母親每天都會抽空到公園散步，母親的身體狀況好多了，我也順利的減重3公斤」。

翁立友之前因為疫情空出多餘時間，每天負責當司機載著老媽到處趴趴走，前陣子與朋友們登山健行，路滑不慎跌倒、傷到背與腰，上下床舉步維艱也無法久站，昨為公益活動負傷演出，在台上賣力幫忙義賣並呼籲大家獻出愛心；翁立友直說這陣子特別能體會健康重要，「感謝大家關心，醫生有叮囑需要多休息，慢慢會康復的」；此外，他目前正在籌備新專輯、接下來即將進錄音室，「因為疫情空出許多時間，讓新專輯有充裕時間，也讓自己有更多的靈感，請粉絲拭目以待」。