衛福部部長陳時中疫情期間脫口罩喝酒唱歌的影片，近日在網路瘋傳，引發各界熱議。台北市長柯文哲的夫人陳佩琪醫師表示，柯文哲也曾在出席和議員的聚餐時抓著麥克風忘情開唱，更曾經喝醉後，回家抱著馬桶吐了一堆，且到了第2天還忘記有這件事情。

對於陳時中喝酒唱歌的影片被流出，引發外界砲轟，質疑指揮官帶頭破戒實在不好。柯文哲則說，那是個人行為，不算公共政策討論，至於是否為自家人流出，柯則說，這沒他的事情，公共政策可以辯論，但私人行為就不多說。

陳佩琪今天(13日)在臉書上表示，聽到醫界長官會抽菸，她感到是很驚訝，但他和柯文哲提到此事時，柯文哲卻笑她孤陋寡聞，「他說醫生抽菸有啊，只是沒抽給我看到而已！」

陳佩琪坦言，自己少出席那種很嗨的場合，不會看到人家真實流露的一面。記得很早以前，有次跟著柯文哲出席議員及家屬聚餐時，柯文哲抓到麥克風，一首一首不停地忘情唱著，那天自己很累了，柯文哲又不肯放下麥克風，自己氣到不想理他，於是自己跑去外面納涼去。

陳佩琪指出，又有一次，柯文哲和酒量很好的前議長、議員們喝到醉茫茫，回來還吐了馬桶一堆，當天先饒了他，「第二天酒醒後被我痛罵一頓，竟然還問我：『有吐嗎？我看馬桶很乾淨啊…』，這時又突然想一拳下去…」。

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